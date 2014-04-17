Сепаратисти в Слов'янську захопили в полон українського журналіста

Про це повідомляє фонд «Відкритий діалог» в Україні з посиланням на свої джерела.

Журналіст був затриманий 16 квітня. Джерело фонду повідомило, що його звинуватили в участі у «Правому секторі» та шпіонажі. За останніми даними, зараз Лефтер знаходиться у підвалі міського відділу СБУ на вул. Карла Маркса, куди його перевезли із будівлі міськради. Фізичний стан журналіста невідомий.

Фонд «Відкритий діалог» звертається до представників ООН і ОБСЄ з проханням визнати, що відповідальність за викрадення українського журналіста лежить на Російській Федерації, яка чинить військову агресію проти України. Росія перешкоджає збиранню та оприлюдненню об’єктивної інформації про події на сході України, чим пояснюються переслідування незалежних журналістів. Водночас продовжується активна російська пропаганда в регіоні та у світі, поширення неправдивої інформації, що має наслідком розгортання та поглиблення конфлікту між Україною та Росією, йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ Україні зафіксували понад 200 випадків насильства проти журналістів, двоє загинули - ОБСЄ

“Ми занепокоєні тим, що викрадення людей і затримання журналістів на сході України може стати звичною практикою, що суперечить основним положенням про права людини. Ми переконані, що розповсюдження об’єктивної інформації про дії Росії на сході України та привернення уваги міжнародної спільноти допоможе зупинити агресію Російської Федерації проти мирних українських громадян”, - наголосили у фонді.

Як відомо, 5 грудня 2013 року Лефтер звільнився з Першого національного на знак протесту через цензуру.