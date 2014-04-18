СБУ заявляє про можливе перевезення морем диверсантів та зброї

Служба безпеки України фіксує пожвавлення руху водного транспорту між містами Генічеськ Херсонської області та Бердянськ Запорізької області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина Остапенко.

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“Ми не виключаємо, що на борту цих транспортних засобів можуть знаходитися військовослужбовці, диверсанти, зброя”, - сказала вона.