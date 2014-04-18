СБУ заявляє про можливе перевезення морем диверсантів та зброї
13:10, 18 квітня 2014Політика
0 0
СБУ повідомляє, що зафіксоване пожвавлення руху водного транспорту між Генічеськом та Бердянськом.
СБУ помітило пожвавлення руху судів між Генічеськом та Бердянськом
Служба безпеки України фіксує пожвавлення руху водного транспорту між містами Генічеськ Херсонської області та Бердянськ Запорізької області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина Остапенко.
Читайте такожУ потязі на Запоріжжі прикордонники знайшли набої та гільзи, в автобусі на Одещині - гранати
“Ми не виключаємо, що на борту цих транспортних засобів можуть знаходитися військовослужбовці, диверсанти, зброя”, - сказала вона.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter