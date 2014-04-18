У Горлівці міліція розслідує викрадення депутата міськради

У Горлівці викрали Володимира Рибака - депутата міської ради, який намагався зняти прапор «Донецької народної республіки» з будівлі міськради.

Як повідомили УНІАН у Відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області, до Центрально-Міського райвідділку міліції м. Горлівки звернувся місцевий житель із заявою про те, що 17 квітня близько 18.00 невідомі особи викрали Рибака. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадання людини) КК України.

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За словами заявника, він йшов з Рибаком проспектом Перемоги, коли біля них зупинився автомобіль, з якого вийшли невідомі особи, усадили депутата в машину і повезли у невідомому напрямі. Досі мобільний телефон місцевого депутата не активний.

Встановлено, що перед викраданням Рибак намагався пройти до міськвиконкому, щоб зняти прапор так званої «Донецької народної республіки», але на вході до будівлі з цього приводу у нього виник конфлікт із представниками самооборони.

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На даний час правоохоронці вживають заходи з встановлення всіх обставин події і розшуку зниклого.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня в Горлівці сепаратисти захопили міське управління міліції і міськраду.