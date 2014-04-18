Дещиця пояснив, у чому полягає компроміс з боку України в «женевських домовленостях»

Як передає кореспондент УНІАН, про це Дещиця заявив на прес-конференції.

“Ми розпочинаємо конституційну реформу, її обговорення із залученням великої кількості бажаючих, в тому числі і представників регіонів, на чому наполягали росіяни. Ми вважаємо, що конституційну реформу має обговорити широке коло наших громадян і на півдні, і на сході, і в Криму, якщо вони нададуть свої пропозиції через Інтернет. Інший компроміс — це амністія. Ми погодилися провести амністію для тих, хто добровільно здасть зброю і вийде із захоплених будівель. Але спочатку має бути звільнення будівель, здача зброї, а потім — амністія”, - сказав Дещиця.

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Стосовно компромісу з боку Росії, Дещиця зазначив: “Росія пішла на багато що, а на що саме — це ви запитайте у російських колег, бо я ж не знаю, які у них були первинні вимоги. Можливо у них був якийсь документ із запитами, але я його не бачив”.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому росіяни врешті-решт погодились на «женевські домовленості», хоча спочатку відмовлялися, Дещиця сказав: “Це вже секрети переговорного процесу”.