Яценюк повідомив, що Кабмін підготував проект закону про амністію сепаратистів на сході

Протестувальники на сході України, які віддадуть зброю і звільнять захоплені будівлі, будуть амністовані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на засіданні парламенту прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Він наголосив, що уряд України підготував проект закону про амністію протестувальників у східних областях.

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“В тому випадку, якщо особи, які незаконно взяли зброю в руки і захопили приміщення, віддадуть зброю і звільнять ці приміщення, ми вважаємо, що такі особи мають бути амністовані”, - наголосив Яценюк.

Він підкреслив: “Нам потрібен мир і злагода в країні”.

При цьому Яценюк наголосив, що така амністія не буде стосуватися тяжких злочинів, “але по всіх інших людях, які віддадуть зброю і вийдуть з приміщень, ми готові всіх звільнити без кримінальної відповідальності”.

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За словами прем’єра, “якщо буде воля парламенту, я підкреслюю - воля всього українського парламенту, в тому числі і наших політичних опонентів, то закон буде невідкладно зареєстрований, і давайте ставити його на голосування”.

Як повідомлялося, 17 квітня в Женеві відбулася зустріч з подолання кризи в Україні, в якій брали участь виконуючий обов'язки очільника МЗС України Андрій Дещиця, високий представник ЄС у закордонних справах і політику безпеки Кетрін Ештон, держсекретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

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Результатом зустрічі стало підписання документа про спільні зусилля керівництва Росії, США, Євросоюзу і України з врегулювання напруженої ситуації в Україні.

Сторони, серед іншого, домовилися, що буде гарантовано амністію протестувальникам на сході України і тим, хто залишить будівлі та інші громадські місця й здасть зброю, за винятком тих, хто винен у серйозних злочинах.