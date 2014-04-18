У Сіверськ приїхали озброєні сепаратисти на БМД, але місто залишилося під контролем влади

Очевидці викладають у соціальних мережах фото бойової машини десанту, яка під прапором так званої "Донецької народної республіки" сьогодні з'явилася в Сіверську Артемівського району.

До Сіверської міськраді під'їхали БМД та вантажівка з людьми. Ситуацію сайту 06274.com.ua прокоментувала в.о. міського голови Сіверська Світлана Гатченко.

«Ми зустрілися з цими людьми на території міськвідділу міліції, вони були з георгіївськими стрічками. Поцікавилися ситуацією в місті, ніяких вимог або ультиматумів не висували. Вони залишили місто. У нас все тихо і спокійно, всі служби працюють у штатному режимі», - заявила вона.

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Російський ИТАР-ТАСС в цей же час знову попався на брехні: ресурс повідомляє, що Сіверськ нібито перейшов під контроль так званої "Донецької народної республіки", українські прапори змінили на ДНР. Гатченко спростовує таке твердження: «Ніяких документів вони мені не показували, я нічого не підписувала. Прапор біля міськради вони не змінювали», - каже в.о. міського голови.

За словами місцевих жителів, у вантажівці було близько двадцяти озброєних людей. Раніше ЗМІ повідомляли, що ополченці, які захопили в Слов'янську виконком і міськвідділ, висунулися зі Слов'янка у бік Артемівська.