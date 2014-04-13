У Харцизьку захоплено міськраду, встановлено прапор «Донецької народної республіки»

Про це кореспонденту УНІАН повідомив житель міста Харцизька, колишній працівник Харцизької міськради, який став очевидцем захоплення будівлі міськради.

«Сталося захоплення виконкому озброєними людьми в масках з автоматами, «зеленими чоловічками». Прапори познімали, повісили прапори «Донецької народної республіки». Озброєні люди перебувають всередині , на вулиці в уніформі не так багато людей , в основному місцеві і наближені люди з виконкому», - сказав співрозмовник агентства.

Він підкреслив, що ті сепаратисти, які перебувають в міськраді, діяли в змові з керівниками місцевих органів влади.

«Тобто, вони, сепаратисти, підходять до секретаря міськради, до того, хто виконує обов`язки міського голови, вітаються з ним за руку, тобто, це явно їхні люди. Помічник міського голови, воїн -афганець взагалі визначає, кого пропускати у військовій формі до виконкому, а кого ні», - пояснив очевидець.

Він також заявив, що, стоячи на сходах міськради, Лук`янов виступає, пояснює присутнім місцевим жителям про шляхи вирішення питання про федералізацію і проведення референдуму.

«Дивно, але до моменту захоплення у вихідний день раптом опинився тут народний депутат України Владислав Лук`янов, стоїть зараз на сходах міськради і розповідає, які заходи потрібні, щоб провести федералізацію. Всього стоїть людей із 50 - роззяв і слухають», - розповів чоловік і додав:«Я працював у виконкомі, знаю всіх. І видно, що вони (сепаратисти - УНІАН) співпрацюють з владою».