МЗС обурене "цинічними" заявами Путіна у ході «прямої лінії»

Про це повідомили в українському МЗС.

"Чимало з них прямо суперечать висловленим на Женевських переговорах запевненням російської сторони щодо її зацікавленості у деескалації ситуації навколо України та українсько-російських відносин. Суперечливість заяв російської сторони остаточно дискредитує її позицію щодо нібито непричетності до подій в Автономній Республіці Крим та у східних регіонах України", - заявляють у відомстві.

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Як підкреслюють дипломати, 4 березня В.Путін категорично заперечував участь російських військових у блокуванні частин української армії в Криму, але вже 17 квітня визнав, що за т.зв. силами самооборони Криму стояли російські військовослужбовці, які, виявляється, допомагали провести «чесно» те, що російська сторона називає референдумом. Це визнання російського президента остаточно поховало міф про нібито «легітимне волевиявлення» кримчан.

"Зневажливий тон, великодержавні нотки та псевдоісторичні висновки у висловлюваннях В.Путіна свідчать про справжнє ставлення кремлівського керівництва до громадян України як до людей, за словами самого очільника Росії, «другого сорту», наочно демонструють чого варті їх цинічні запевнення у «дружбі» і «братерстві»", - підкреслюють дипломати.

"Абсолютно неприйнятними вважаємо образливі заяви В.Путіна щодо представників шахтарської професії, яким, за його словами, більше нічого не потрібно, ніж «хильнути півсклянки – і на пляж» (саме так він пояснив, чому шахтарі приїжджають відпочивати до Криму). Хотіли б нагадати президенту Росії, що в Автономній Республіці Крим щороку відпочивали десятки тисяч шахтарів не лише з Україні, а й з самої Росії. Відпочивали тому, що, в переважній більшості, живучи в Росії за межею бідності, мали можливість в українському Криму отримати якісний і доступний відпочинок, відчути щиру гостинність українців, кримських татарів, росіян та інших національностей, які там проживають. Анексувавши Крим і, фактично, зруйнувавши його міжнародний туристичний потенціал, Росія позбавила тепер їх і цієї можливості", - заявляють у відомстві.

"Любити свою державу і боротися за неї – це не є фашизм і неонацизм, як твердить В.Путін. Фашизм і неонацизм – це намагання завоювати, підкорити і принизити інший народ, іншу незалежну державу, це те, що сьогодні підступно намагається зробити Росія в Україні", - підкреслюється в заяві МЗС.