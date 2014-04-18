Проти Януковича порушено шосте кримінальне провадження - ГПУ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України з посиланням на Головне слідче управління ГПУ.

Зокрема, згідно з повідомленням, Генпрокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про зловживання владою Януковичем та іншими екс-високопосадовцями за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Кримінальне провадження зареєстровано за зверненням двох громадян України, у яких вони вказують, що вказаними особами упродовж 2010-2013 років вчинено численні зловживання владою, зокрема, невизнання Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом, переслідування лідерів політичної опозиції, журналістів з боку органів прокуратури, внутрішніх справ, підрозділів Служби безпеки України та судів, а також потурання корупційним діям колишніх керівників найвищих органів влади та правоохоронних органів, йдеться в повідомленні.

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Наразі досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, додали у Генпрокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Генпрокуратура порушила 4 кримінальні провадження стосовно Януковича. За словами в.о. генпрокурора Олега Махніцкого, кримінальні провадження відкриті за перевищення влади й службових повноважень, що спричинило масові вбивства на Майдані Незалежності в Києві під час акцій протесту, за заволодіння спільно з іншими особами державним майном, легалізацію коштів, захоплення державної влади шляхом внесення змін до Конституції через Конституційний суд і заклики до захоплення державної влади, оголошені Януковичем на прес-конференції в Ростові-на-Дону 27 лютого.

Сьогодні, 18 квітня, у ГПУ також повідомили, що Янукович разом з екс-головою СБУ Олександром Якименком та екс-главою МВС Віталієм Захарченком обвинувачується у створенні терористичної організації.