ГПУ звинувачує Януковича, Якименка та Захарченка у створенні терористичної організації
Генеральною прокуратурою України здійснюється розслідування у кримінальних провадженнях стосовно екс-президента Віктора Януковича, екс-міністра МВД Віталія Захарченка та екс-голови СБУ Олександра Якименко.
"Зокрема, встановлено, що Віктор Янукович, Олександр Якименко та Віталій Захарченко за попередньою змовою створили терористичну організацію, діяльність якої призвела до масової загибелі людей 20.02.2014 на вул. Інститутській у місті Києві, а також залучили до її складу військових службовців Служби безпеки України і внутрішніх військ МВС України", - йдеться у повідомленні Генпрокуратури. Читайте такожЕкс-голову СБУ Якименка оголосили в розшук
Кримінальні провадження відкриті за частиною 3 статті 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людей) Кримінального кодексу України.
Наразі тривають першочергові слідчі дії з метою з’ясування всіх обставин справи.
Нагадаємо, проти Януковича вже відкрито ряд кримінальних справ. Зокрема, за заклики до повалення конституційного ладу.