ГПУ звинувачує Януковича, Якименка та Захарченка у створенні терористичної організації

"Зокрема, встановлено, що Віктор Янукович, Олександр Якименко та Віталій Захарченко за попередньою змовою створили терористичну організацію, діяльність якої призвела до масової загибелі людей 20.02.2014 на вул. Інститутській у місті Києві, а також залучили до її складу військових службовців Служби безпеки України і внутрішніх військ МВС України", - йдеться у повідомленні Генпрокуратури. Читайте такожЕкс-голову СБУ Якименка оголосили в розшук

Кримінальні провадження відкриті за частиною 3 статті 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людей) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають першочергові слідчі дії з метою з’ясування всіх обставин справи.

Нагадаємо, проти Януковича вже відкрито ряд кримінальних справ. Зокрема, за заклики до повалення конституційного ладу.