Сепаратисти Слов'янська: Штепа знаходиться у нас, вона подала у відставку

20:44, 18 квітня 2014
Політика
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Сепаратисти в Слов'янську заявили, що утримують мера міста Штепу.

Штепа знаходиться у сепаратистів

Сепаратисти Слов'янська зізналися, що утримують у себе мера міста Нелю Штепу.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця події.

"Знаючи про те, що проти Нелі Ігорівни відкрито кримінальну справу за фактом сепаратизму (...), тому ми вирішили Нелю Ігорівну нікому не віддавати. Вона знаходиться у нас", - заявив лідер сепаратистів В'ячеслав Пономарьов на мітингу біля місцевої міськради.

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"Вона в нормальному стані. Просто вчора у неї була маленька криза. Вона після операції. Відчуває себе не дуже. Вона написала заяву про складання своїх повноважень", - додав він.

Як відомо, депутат Верховної Ради Олександр Бригинець (фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина") 13 квітня заявляв про те, що Штепа втекла з міста у зв'язку з проведенням Службою безпеки України антитерористичної операції.

15 квітня Неля Штепа заявила, що нібито її підтримка сепаратистів, що захопили місто, була тактичним ходом для звільнення заручників.

Відео УП
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