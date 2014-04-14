У Слов'янську сепаратисти захопили аеродром

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Озброєні сепаратисти захопили місцевий аеродром у Слов'янську.

Це видно на відео, яке з'явилося у мережі Інтернет. Терористи заявили, що вони намагаються убезпечитися від прибуття силовиків із Києва.

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Як повідомляв УНІАН, до Слов'янська вже прибуло кілька військових вантажівок, в яких, за даними очевидців, приїхало підкріплення до бойовиків.

Кореспондент LB.ua помітив у бойовиків кулемети, гранатомети та снайперські гвинтівки Драгунова.

Нагадаємо, раніше "зелені чоловічки" повідомили, що вони прибули в Слов'янськ з Криму.