У Слов'янську сепаратисти захопили аеродром
15:53, 14 квітня 2014Політика
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В мережі Інтернет з'явилося відео, на якому сепаратисти заявляють, що захопили місцевий аеродром у Слов'янську.
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За словами сепаратистів, вони намагаються себе "убезпечити" / Скріншот відео "Ділового Слов'янська"
Озброєні сепаратисти захопили місцевий аеродром у Слов'янську.
Це видно на відео, яке з'явилося у мережі Інтернет. Терористи заявили, що вони намагаються убезпечитися від прибуття силовиків із Києва.
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Як повідомляв УНІАН, до Слов'янська вже прибуло кілька військових вантажівок, в яких, за даними очевидців, приїхало підкріплення до бойовиків.
Кореспондент LB.ua помітив у бойовиків кулемети, гранатомети та снайперські гвинтівки Драгунова.
Нагадаємо, раніше "зелені чоловічки" повідомили, що вони прибули в Слов'янськ з Криму.
Відео Деловой Славянск
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