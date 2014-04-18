У Миколаєві суд залишив під домашнім арештом підозрюваного у спробі захоплення ОДА

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Миколаєва, рішення ухвалене у четвер, 17 квітня.

"Суд, розглянувши клопотання слідчого, узгоджене з прокуратурою, застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці. Крім того, в даний час ще одній особі, яка брала участь у спробі захоплення ОДА, повідомлено про підозру ", - повідомив заступник прокурора Центрального району Миколаєва Владислав Кулінич.

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Як повідомляв УНІАН, прокуратура Миколаєва під час розслідування за фактом спроби захоплення Миколаївської обласної державної адміністрації ввечері 7 квітня встановила особи 26 чоловік, причетність трьох чоловік підтверджена.

Слідчим відділом Центрального райвідділу міліції за фактом спроби захоплення будівлі обласної державної адміністрації почато кримінальні провадження за ст. 295 (заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку ) і ч. 2 ст. 15, ст. 341 (замах на захоплення державних або громадських будівель або споруд) Кримінального кодексу України.

У ніч з 7 на 8 квітня в Миколаєві в результаті зіткнень між «Hapoдним ополченням Миколаєва», місцевою «Caмooбopoною Maйдaну» і проросійськими сепаратистами під будівлею Миколаївської ОДА постраждали 15 чоловік.

Раніше в Миколаєві активісти «Майдану» розігнали сепаратистів і розібрали їхнє наметове містечко.