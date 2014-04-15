Донецьку ОДА утримують близько півтисячі бойовиків, серед них є військові РФ - журналіст

Будівлю Донецької обласної державної адміністрації утримують близько 500 бойовиків, половина з яких озброєна стрілецькою зброєю.

Про це в своєму Facebook написав координатор групи «Інформаційний Супротив» Дмитро Тимчук.

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У нічний час до охорони будівлі приєднуються співчуваючі місцеві жителі, зазначає він.

На 4-му поверсі вони організували прес-центр. На 8-му поверсі ОДА розташувався штаб "Оплоту", на 11-му - сепаратисткої організації "Донецька республіка".

Обороною ОДА керують 5 "командирів", один з яких прямо заявляє, що є російським військовослужбовцем із Ростовської області, повідомляє Тимчук.

У внутрішньому дворі адміністрації бойовики проводять навчання й тренування 100-120 молодих людей віком 16-18 років, пише Тимчук.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Донецьку проросійські мітингувальники штурмом захопили будівлю облдержадміністрації, вимагаючи негайного скликання позачергової сесії облради й ухвалення депутатами рішення про проведення в регіоні референдуму про приєднання до Росії.

6 квітня за фактом захоплення ОДА донецька міліція почала розслідування за ч. 1 ст. 294 ККУ (масові заворушення).

7 квітня сепаратисти, які захопили будівлю облдержадміністрації, оголосили про створення суверенної держави «Донецька республіка» й про проведення до 11 травня референдуму.

12-13 квітня, озброєні російські бойовики почали провокувати сутички в інших містах на сході України й захоплювати адміністративні будівлі.

13 квітня РНБО вирішила почати широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України.

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14 квітня виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони України "Про невідкладні заходи з подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України".

Сьогодні, 15 квітня, сепаратисти зняли із захопленої ними будівлі Донецької ОДА герб України.