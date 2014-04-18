Топаз, який втік з-під домашнього арешту, хизується зброєю у соцмережах - ЗМІ

Очевидці стверджують, що бачили його в захопленій бойовикамиДонецькій облдержадміністрації, пишуть на сторінці Євромайдан у Facebook.

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Водночас Топаз активно користується соцмережами і навіть сьогодні написав, що він нікуди не зникав, повідомляє ТСН з посиланням на Gazeta.ua.

"Усім … відповім: я нікуди не втік. Просто проходжу військову підготовку… Скоро повернуся, але не сам, а з досвідом", - написав він на своїй сторінці в соцмережі "Вконтакте". Топаз також оновив головну фотографію на сторінці. На знімку він у камуфляжній формі з автоматом у руках.

"За вказівкою Авакова мене повинні були вивезти в Київ", - пояснив він свою втечу.

Нагадаємо, Ігната Кромського міліція затримала 1 березня під час штурму Харківської ОДА. Суд посадив його під домашній арешт на два місяці. 6 квітня Топаз зняв електронний браслет стеження і втік. 16 квітня міліція оголосила Кромського в розшук.