Донецькі сепаратисти знищили скинутий з ОДА герб України (фото)

У Донецьку сепаратисти розбили герб, який був знятий ними з будівлі обласної державної адміністрації.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень під звуки пісні «Російський марш», яка транслювалася через великі колонки, з фасаду будівлі облдержадміністрації проросійськими мітингувальниками в чорних балаклавах і штатському одязі, при цьому одна людина була у військовій формі, було знято і скинуто на землю герб України. Масивний герб, розміром близько двох метрів було знято за допомогою тросів.

За цим дійством біля захопленої будівлі ОДА спостерігала невелика кількість проросійських мітингувальників, які зустріли падіння державного герба з тріумфом.