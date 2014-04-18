Пентагон назвав одним зі своїх пріоритетів підтримку армії України - ЗМІ

Про це сказав в ефірі телеканалу CNN офіційний представник Пентагону контр-адмірал Джон Кірбі, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Читайте такожГлава Пентагону: Росія завдала серйозної шкоди своїй репутації

"На даний момент пріоритетом є допомога в оснащенні збройних сил України та прикордонних військ", - вказав Кірбі. Він нагадав, що раніше Пентагон вже ухвалив рішення надати Києву додаткову військову допомогу на суму $ 6,5 млн, яка не буде включати в себе зброю і бойові системи озброєнь. "Все це предмети, які можуть бути використані в польових умовах: зокрема, установки для очищення води, уніформа, медикаменти", - пояснив контр-адмірал.

Кірбі підкреслив, що президент США Барак Обама "як і раніше не бачить можливості військового розв'язання кризи". "Основна увага зараз приділяється наданню відповідного економічного і дипломатичного тиску", - зазначив представник Пентагону.

Як повідомляв УНІАН, Президент США Барак Обама схвалив додаткову військову допомогу українській армії в матеріально-технічній сфері, заявив у четвер глава міноборони США Чак Хейгел у ході спільної прес-конференції з керівником міноборони Польщі Томашем Семоняком.

"Раніше сьогодні вранці я зателефонував в.о. міністра оборони України, щоб сказати йому, що президент Обама схвалив додаткову військову допомогу в матеріально-технічній сфері, включаючи медикаменти й системи життєзабезпечення", - заявив Хейгел. Допомога включає, зокрема, намети й системи очищення води, додав глава Пентагону.

Раніше до військових частин Збройних сил України надійшла передана США партія сухих пайків.

Про це повідомили в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

Зокрема, як йдеться в повідомленні 17 квітня на базі одного із центрів забезпечення тилу ЗСУ завершено відвантаження у війська останньої партії американських сухих пайків MRE (meal ready to eat – “їжа, що готова до вживання”).

Як розповіли уповноважені особи військової частини, 25 тис. коробок допомоги уряду США пройшли розмитнення і, за рішенням вищого військового керівництва, розподілені між військовими частинами. Загалом це 300 тис. комплектів із різноманітним меню, зазначили вони.

Також військовослужбовці спростували поширені російськими ЗМІ повідомлення про розкрадання та перепродажу зазначених пайків через мережу Інтернет та на ринках.

Остання партія допомоги від американського уряду для підрозділів Збройних сил прибула в Україну 29 березня 2014 року. До цього часу тривав процес їх розмитнення – перевірялися вага, найменування, кількість одиниць і упаковок, дати і точність написання назв продавця, покупця тощо, підкреслили в Міноборони.