Обама і Меркель: Росія має вивести свої нерегулярні війська із східної України
Росія має змусити свої нерегулярні війська у східній Україні скласти зброю і залишити захоплені будівлі. Якщо цього не станеться у короткі терміни - ЄС та США готові вжити подальші заходи щодо Росії.
Про це йшлося у телефонній розмові президента США Барака Обами і канцлера Німеччини Ангели Меркель, повідомляє офіс прес-секретаря Білого дому.
«Президент США Барак Обама і канцлер Німеччини Ангела Меркель говорили з глибокою стурбованістю щодо ситуації в східній Україні», - йдеться в повідомленні.
«Президент США висловив вдячність уряду України, який висунув конструктивні пропозиції з розширення місцевого самоврядування та забезпечення захисту прав усіх українців», - зазначає Білий дім.
«Лідери підкреслили, що Росія повинна зробити негайні конкретні кроки щодо деескалації ситуації у східній Україні, в тому числі за допомогою свого впливу на нерегулярні війська у східній Україні, щоб змусити їх скласти зброю і залишити будівлі, які вони захопили», - наголошується в повідомленні.
«Президент і канцлер домовилися, що Сполучені Штати і Європа готові вжити подальші заходи, якщо деескалації не відбувається в короткі терміни», - зазначено в повідомленні.
«Лідери також повідомили про свою підтримку президентських виборів в Україні 25 травня», - зауважив офіс прес-секретаря Білого дому.