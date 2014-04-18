Обама і Меркель: Росія має вивести свої нерегулярні війська із східної України

Про це йшлося у телефонній розмові президента США Барака Обами і канцлера Німеччини Ангели Меркель, повідомляє офіс прес-секретаря Білого дому.

«Президент США Барак Обама і канцлер Німеччини Ангела Меркель говорили з глибокою стурбованістю щодо ситуації в східній Україні», - йдеться в повідомленні.

«Президент США висловив вдячність уряду України, який висунув конструктивні пропозиції з розширення місцевого самоврядування та забезпечення захисту прав усіх українців», - зазначає Білий дім.

«Лідери підкреслили, що Росія повинна зробити негайні конкретні кроки щодо деескалації ситуації у східній Україні, в тому числі за допомогою свого впливу на нерегулярні війська у східній Україні, щоб змусити їх скласти зброю і залишити будівлі, які вони захопили», - наголошується в повідомленні.

«Президент і канцлер домовилися, що Сполучені Штати і Європа готові вжити подальші заходи, якщо деескалації не відбувається в короткі терміни», - зазначено в повідомленні.

«Лідери також повідомили про свою підтримку президентських виборів в Україні 25 травня», - зауважив офіс прес-секретаря Білого дому.