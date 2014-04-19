ФСБ Росії відпрацьовує питання можливої депортації кримських татар - Джемілєв

Як повідомляє «ГромадськеТВ»,про це, посилаючись на власні джерела у російських спецслужбах, заявив один із лідерів кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

«Як нам повідомили, прибічників депортації або створення умов, які призведуть до того, що кримські татари підуть з Криму, - більшість», - зазначив він.Читайте такожДжемілєва не пускають на територію Криму - ЗМІ

За словами Джемілєва, шовіністичні прояви значно посилилися і на побутовому рівні в Криму. «Наприклад, ці так звані «казаки» питають: «Коли ви поїдете? Адже вас все одно будуть виселяти. Я хотів заселитися у вашу квартиру». Це говорять гарні сусіди, які ходили один до одного в гості», - розповів Джемілєв.

Така ж ситуація у школах: діти починають нападати на кримських татар, особливо якщо вони говорять своєю мовою, додав він.