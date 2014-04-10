У Сімферополі кримськотатарського хлопця побили за мову

нцидент стався ще 31 березня близько п'ятої години вечора, коли хлопець повертався зі школи. Але широкому загалу про побиття стало відомо тільки після зборів у середу, 9 квітня.

Мати хлопчика Асіє Муждабаєва розповіла журналістам каналу ATR, що її син перебуває у стресовому стані. Він не хоче спілкуватися з пресою.

За її словами, на нього напали двоє невідомих, які спочатку ображали його через національність.

"Вони казали, що Крим – це Росія, що Крим не для кримських татар. "Вас всіх звідси гнати треба". Коли мій син відповів, що їм треба вибирати слова, то вони вдарили і повалили його", - розповіла мати.

Лікарі діагностували у хлопця перелом носу і зробили операцію. 7 квітня його виписали. Батьки подали заяву до міліції. Мешканці мікрорайону обурені і вимагають в міліції знайти та покарати нападників.

Речник кримської міліції Ольга Кондрашова сказала ВВС Україна, що поки нічого не знає про цей інцидент. Вона пообіцяла надати точну інформацію пізніше.