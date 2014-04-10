У Сімферополі кримськотатарського хлопця побили за мову
Мешканці сімферопольського мікрорайону Ак-Мечеть зібралися з приводу побиття 14-річного кримськотатарського хлопця, якого, як стверджують його родичі, побили за те, що він розмовляв по телефону рідною мовою.
нцидент стався ще 31 березня близько п'ятої години вечора, коли хлопець повертався зі школи. Але широкому загалу про побиття стало відомо тільки після зборів у середу, 9 квітня.
Мати хлопчика Асіє Муждабаєва розповіла журналістам каналу ATR, що її син перебуває у стресовому стані. Він не хоче спілкуватися з пресою.
За її словами, на нього напали двоє невідомих, які спочатку ображали його через національність.
"Вони казали, що Крим – це Росія, що Крим не для кримських татар. "Вас всіх звідси гнати треба". Коли мій син відповів, що їм треба вибирати слова, то вони вдарили і повалили його", - розповіла мати.
Лікарі діагностували у хлопця перелом носу і зробили операцію. 7 квітня його виписали. Батьки подали заяву до міліції. Мешканці мікрорайону обурені і вимагають в міліції знайти та покарати нападників.
Речник кримської міліції Ольга Кондрашова сказала ВВС Україна, що поки нічого не знає про цей інцидент. Вона пообіцяла надати точну інформацію пізніше.