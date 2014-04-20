Вночі на Донеччині сталася перестрілка: одна особа загинула, є поранені

20 квітня близько третьої ночі в Слов’янську (Донецька область) на одному з блокпостів внаслідок перестрілки загинула одна особа.

Про це йдеться у повідомленні МВС.

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Внаслідок збройної сутички одна особа загинула, ще троє отримали вогнепальні поранення.

Міліція з'ясовує подробиці інциденту.

Як повідомляє Українська правда, на місці події також залишилися два згорілі автомобілі, в яких на блокпост прибули нападники.

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Вони повністю спалені. За попередніми даними, згоріли від того, що ті, хто перебував на блокпосту кидали в них пляшки з запальною сумішшю.

Очевидці подій стверджують, що нападники були професіоналами та вели прицільний вогонь по людях, які були на блокпосту.

Також за непідтвердженою інформацією, на блокпосту знаходилося кілька людей і вони були без зброї.

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На місці події - багато гільз, за словами очевидців - від зброї нападників. Також виявлені залишки світло-шумових гранат, схожі на ті, які виявляли на Майдані в Києві після сутичок протестувальників з силовиками.

Разом з тим журналісти не виявили на місці перестрілки калюж або слідів крові, а згорілі машини сильно обстріляні. При цьому місцеві жителі стверджують, що у ополченців на блокпосту не було ніякої "потужної зброї", тільки підручні засоби або кийки.