Над Слов'янськом обстріляли цивільний вертоліт

13:13, 19 квітня 2014
Політика
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За оперативними даними групи "Інформаційний Опір", над Слов'янськом обстріляли український вертоліт.

"З обстріляного вертольота розкидали листівки з текстом Женевських угод від 17 квітня. Вертоліт був цивільним (приналежність - Україна) і пофарбований у білий колір. Сплутати його з військовим було досить проблематичним. Обстріл був зроблений зі стрілецької автоматичної зброї калібру 7,62 мм", - написав у соцмережі Facebook Керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

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