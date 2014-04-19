Над Слов'янськом обстріляли цивільний вертоліт
13:13, 19 квітня 2014Політика
0 0
За оперативними даними групи "Інформаційний Опір", над Слов'янськом обстріляли український вертоліт.
Над Слов'янську обстріляли український вертоліт / Фото: Міноборони
"З обстріляного вертольота розкидали листівки з текстом Женевських угод від 17 квітня. Вертоліт був цивільним (приналежність - Україна) і пофарбований у білий колір. Сплутати його з військовим було досить проблематичним. Обстріл був зроблений зі стрілецької автоматичної зброї калібру 7,62 мм", - написав у соцмережі Facebook Керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter