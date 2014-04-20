«Правий сектор» заявляє про непричетність до перестрілки у Слов’янську

Партія «Правий сектор» не має стосунку до перестрілки між групою людей у Слов’янську, внаслідок якої одна особа загинула, а трьох було поранено, а спроби російських ЗМІ пов’язати ці події з представниками організації спрямовані на залякування людей на сході України.

Про це йдеться у заяві «Правого сектору», оприлюдненій на сайті організації.

«Правий сектор» не має ніякого відношення до проведення цієї операції в Слов’янську. Будь-які спроби пов’язати ці дії з “Правим сектором” мають лише одну мету – викликати страх у мешканців Східної Україні перед активистами ПС», - йдеться у документі.

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У заяві наголошується, що партія “Правий сектор” діє виключно у правовому полі, і всі активісти, які хотіли захищати цілісність України, зараз підпорядковані силовим органам держави.

На сьогодні “Правий сектор” стикнувся з небаченою інформаційною атакою, підкріпленою фальсифікаціями, підступами і маніпуляцією фактів російськими ЗМІ, котрі підконтрольні Кремлю.

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«Федеральна служба безпеки (Росії - УНІАН) намагається скомпрометувати ПС в очах громадян України і всього світу, виробляючи наклепницькі матеріали за кращими рецептами геббельсівської пропаганди», - підкреслюється у заяві.

Як повідомляв УНІАН, за даними МВС України, сьогодні вночі у Слов`янську під час перестрілки між двома групами громадян одна особа загинула, а троє отримали поранення.

«У місті Слов’янську Донецької області 20 квітня близько 3.00 на блок-посту між двома групами громадян виникла збройна сутичка. Внаслідок цього одна особа загинула та три отримали вогнепальні поранення. Потерпілих госпіталізовано», - говориться в повідомленні МВС.

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У повідомленні підкреслюється, що подробиці даного інциденту уточнюються.

Деякі російські ЗМІ поширювали інформацію про причетність до перестрілки у Слов`янську представників «Правого сектору».