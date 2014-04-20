МВС повідомляє про трьох загиблих у нічній стрілянині в Слов'янську

20 квітня вночі на блокпосту с. Билбасівка на в'їзді у Слов'янськ загинули три чоловіки, а не один, як повідомлялося раніше, пише ТСН.ua.

Як повідомила прес-служба МВС, двоє з загиблих були місцевими жителями, які чергували на блокпості, а особа третього наразі встановлюється. Крім того ще троє осіб отримали поранення, але двоє з трьох від госпіталізації відмовились.

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За даними міністерства, о 02.20 до вказаного блокпосту під'їхали невідомі особи на чотирьох автомобілях і відкрили вогонь в людей, що там чергували. У відповідь теж пролунали постріли.

Потім невідомі на двох автомобілях, близько дванадцяти чоловік, поїхали з місця події у напрямі Харківської області. При цьому вони забрали з собою убитих та поранених, їх кількість невідома. Два їх автомобілі, що залишилися на місці, були знищені активістами внаслідок підпалу.

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Правоохоронцями проводиться перевірка за попередньою правовою кваліфікацією за ст. 115 ч. 1 КК України "Умисне вбивство".