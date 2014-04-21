Україна здивована, що Лавров нічого не знає про виконання Києвом Женевських угод

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав журналістам на брифінгу міністр закордонних справ України Андрій Дещиця.

«Ми здивовані тим, що міністр Лавров не знає, що робиться в Україні стосовно Женевських угод. Ми щодня зустрічаємось у форматі чотирьох сторін із залученням керівництва місії ОБСЄ, де розробляємо заходи з деескалації ситуації в східному регіоні України”, - сказав Дещиця.

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Також міністр додав, що здивований тим, що присутні на зустрічах представники посольства РФ не інформують російське МЗС про ці дії, та запропонував Лаврову повідомити про ці заходи особисто.

Міністр наголосив, що хотів би дізнатись, що робить російська сторона для імплементації Женевських домовленостей.

«Я хотів би дізнатись, що робить Росія для імплементації цих домовленостей, а не голослівні заяви. Якщо посольство РФ не інформує МЗС про ці зустрічі, то міністр Лавров має можливість ознайомитись з веб-сторінкою МЗС України, де російською мовою викладені всі заяви, які були зроблені Міністерством закордонних справ у цьому аспекті», - додав Дещиця.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 квітня, глава МЗС Росії Сергій Лавров на прес-конференції в Москві за підсумками переговорів із главою МЗС Мозамбіку заявив, що влада України не виконує Женевські домовленості. «Женевські угоди не лише не виконуються, але й робляться кроки, перш за все тими, хто захопив владу в Києві, які грубо порушують досягнуті в Женеві домовленості», - сказав Лавров. Він звинуватив українську владу в тому, що вона «пальцем об палець не вдарила для того, щоб усунути причини», які лежать в основі «глибокої» кризи.

Довідка УНІАН. 17 квітня 2014 року у Женеві відбулась зустріч Україна-ЄС-США-Росія на рівні міністрів закордонних справ. За результатами цієї зустрічі була оприлюднена за відповідна Женевська заява.

Як йдеться в заяві, усі незаконні збройні формування мають бути роззброєні; усі незаконно захоплені будівлі мають бути повернуті законним власникам; усі незаконно захоплені вулиці, площі та інші громадські місця в українських містах і селищах мають бути звільнені.

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Усім учасникам протестів і тим, хто звільнить будівлі та інші громадські місця і добровільно складе зброю, буде гарантовано амністію, за винятком тих, кого буде визнано винним у скоєнні тяжких злочинів.

Домовлено, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ буде відігравати провідну роль у сприянні українській владі і місцевим громадам у негайній реалізації цих заходів, спрямованих на деескалацію ситуації вже в найближчі дні там, де це найбільш необхідно. США, ЄС і Росія зобов'язуються підтримати цю місію, в тому числі шляхом надання спостерігачів.