«Правий сектор» віддає «коктейлі Молотова» за Женевськими домовленостями – СБУ

За повідомленням, правосекторівці пішли на це «на виконання положень Женевських угод у частині добровільного роззброєння, а також у результаті комплексу вжитих правоохоронцями профілактичних заходів».

«Такий крок є наслідком взаємного розуміння необхідності деескалації напруженості в суспільстві, важливості дотримання положень Женевських угод та спільної з правоохоронними і спеціальними органами регіону скоординованої позиції щодо захисту національної державності й територіальної цілісності України в умовах зовнішньої загрози», – цитує заяву СБУ "Радіо Свобода".

Досягнені в четвер на переговорах у Женеві так звані Женевські домовленості з участю України, Росії, США і ЄС передбачають, серед іншого, роззброєння всіх «незаконно озброєних формувань». Тим часом збройні сепаратисти на Сході України, які діють за підтримки Росії і дії яких в Україні кваліфікують як тероризм, відмовилися складати зброю, висуваючи різноманітні вимоги.