Міліція не знайшла свідків, що підтверджують викрадення журналістів у Слов'янську
В даний час правоохоронці не виявили свідків, які підтверджують факти викрадення журналістів.
Інформація про факти викрадення п'ятьох журналістів: українських репортерів Ірми Крат та Сергія Лефтер, італійських - Поля Гого і Коссімо Аттанасіо, а також їх білоруського колегу Дмитра Галка, внесено до журналу єдиного обліку звернень та заяв громадян ГУМВС України в Донецькій області.
Про це повідомляється на сайті МВС України.
"Проводиться перевірка. В даний час правоохоронці не виявили свідків, які підтверджують факти викрадення, немає також дані про перебування цих журналістів в Слов'янську, - йдеться в повідомленні. - Заяв про вчинення цих кримінальних правопорушень у міліцію не надходило".
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Як повідомляв УНІАН, донецький журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у мережі Фейсбук повідомляв, що в Слов'янську Донецької області сепаратисти викрали двох італійських журналістів - Поля Гого і Коссимо Аттанасіо, і білоруського журналіста газети "Новий час" Дмитра Галка. За його даними, журналісти вели зйомку в місті, у них відібрали документи, гроші і фототехніку.
Різні джерела повідомляють, що у викрадених відібрали гроші, документи, фототехніку і силою утримують в полоні.