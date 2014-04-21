Сепаратисти у Слов'янську викрали трьох представників іноземних ЗМІ - журналіст

Годину тому сепаратисти у Слов'янську Донецької області викрали двох італійських журналістів Поля Гого і Коссімо Аттанасіо, а також білоруського журналіста газети "Нова година" Дмитра Галка, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook журналіст Денис Казанський.

“У Слов'янську годину тому сепаратистами були викрадені двоє італійських журналістів Поль Гого і Коссімо Аттанасіо, а також білоруський журналіст газети "Нова година" Дмитро Галко, які вели зйомку в місті. У журналістів відібрали документи, гроші й фототехніку, сидять у якомусь приміщенні. Інформація від них", - написав Казанський.

Як повідомлялося, раніше "Українська правда" написала з посиланням на очевидців, що у Слов'янську сепаратисти захопили активістку Євромайдану, учасницю "жіночої сотні Майдану" Ірму Крат. За даними джерел, сепаратисти звинувачують Крат у "тортурах антимайданівців і розстрілі "Беркуту".

Читайте такожЗМІ Слов'янська повідомляють, що сепаратисти перешкоджають журналістській діяльностіЯк сказала Крат у коментарі російському телеканалу LifeNews, вона приїхала до Слов'янська як журналіст, "висвітлювати події".

"Мене затримали за те, що я нібито виступила проти референдуму. Але це домисли. Я приїхала до Слов'янська, щоб розповісти безпристрасну правду", - зазначила журналістка.