Терористи з автоматами захопили відділення міліції в Краматорську та викрали начальника
19:06, 21 квітня 2014Політика
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Краматорський міськвідділ міліції знову захоплений невідомими озброєними людьми.
Невідомі захопили міськвідділку міліції / 6264.com.ua
У Краматорську люди в камуфляжному одязі, озброєні автоматами, знову захопили міськвідділ міліції, повідомляє Kramatorsk.info.
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Начальника міськвідділу Віталія Колупая відвезли у невідомому напрямку. Бійці, які захопили будівлю міськвідділу міліції, вимагають видати їм зброю. Ведуть себе нахабно та безцеремонно.
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