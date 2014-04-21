Терористи з автоматами захопили відділення міліції в Краматорську та викрали начальника

У Краматорську люди в камуфляжному одязі, озброєні автоматами, знову захопили міськвідділ міліції, повідомляє Kramatorsk.info.

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Начальника міськвідділу Віталія Колупая відвезли у невідомому напрямку. Бійці, які захопили будівлю міськвідділу міліції, вимагають видати їм зброю. Ведуть себе нахабно та безцеремонно.