Джемілєв про реабілітацію Путіним татар: РФ сама має перед нами реабілітуватися
Джемілєв заявив, що кримські татари не потребують "реверансів" від Кремля.
Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв вважає, що указ президента Росії про реабілітацію кримських татар та інших раніше депортованих з Криму народів - це політичний крок для зміцнення російської політики на півострові.
Про це він заявив Крым.Реалии.
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«В реабілітації з боку Росії ми якось і не потребуємо. Росія сама повинна реабілітуватися перед нами за вчинений злочин у 1944 році», - заявив Джемілєв.
Він також вважає, що прийняття даного указу є запізнілим.
«Чому вони вирішили цей указ видавати після окупації нашої території - цікаве питання для нас. Звичайно, Росія повинна брати участь у рішенні соціальних проблем, які у нас є, але це потрібно робити в рамках угод між нашими країнами... Росія повинна була відразу після проголошення Російської Федерації в 1991 році заявити про те, що депортація була злочином, взяти на себе зобов'язання щодо повернення та облаштування кримських татар на своїй землі», - вважає лідер кримських татар.
На його думку, раніше «російська пропаганда постійно зі злістю говорила, що Україна стимулює повернення кримських татар, щоб тим самим порушити демографічну ситуацію в збиток росіянам».
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«Зараз раптом такий реверанс», - зазначив Джемілєв.
21 квітня президент Росії Володимир Путін повідомив, що підписав указ про реабілітацію кримськотатарського та інших народів Криму, які постраждали від репресій в сталінські роки.