Джемілєв про реабілітацію Путіним татар: РФ сама має перед нами реабілітуватися

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв вважає, що указ президента Росії про реабілітацію кримських татар та інших раніше депортованих з Криму народів - це політичний крок для зміцнення російської політики на півострові.

Про це він заявив Крым.Реалии.

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«В реабілітації з боку Росії ми якось і не потребуємо. Росія сама повинна реабілітуватися перед нами за вчинений злочин у 1944 році», - заявив Джемілєв.

Він також вважає, що прийняття даного указу є запізнілим.

«Чому вони вирішили цей указ видавати після окупації нашої території - цікаве питання для нас. Звичайно, Росія повинна брати участь у рішенні соціальних проблем, які у нас є, але це потрібно робити в рамках угод між нашими країнами... Росія повинна була відразу після проголошення Російської Федерації в 1991 році заявити про те, що депортація була злочином, взяти на себе зобов'язання щодо повернення та облаштування кримських татар на своїй землі», - вважає лідер кримських татар.

На його думку, раніше «російська пропаганда постійно зі злістю говорила, що Україна стимулює повернення кримських татар, щоб тим самим порушити демографічну ситуацію в збиток росіянам».

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«Зараз раптом такий реверанс», - зазначив Джемілєв.

21 квітня президент Росії Володимир Путін повідомив, що підписав указ про реабілітацію кримськотатарського та інших народів Криму, які постраждали від репресій в сталінські роки.