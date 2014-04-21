Путін підписав указ про реабілітацію кримських татар
13:29, 21 квітня 2014Політика
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Президент Росії Володимир Путін підписав указ про реабілітацію кримськотатарського та інших народів Криму, які постраждали від репресій.
Путін підписав указ про реабілітацію кримських татар
Про це він повідомив 21 квітня, відкриваючи засідання Держради, передає ИТАР-ТАСС.
"Користуючись нагодою, хотів би поінформувати колег про те, що мною підписаний Указ про реабілітацію кримськотатарського населення Криму, вірменського населення, німців, греків - всіх, хто постраждав під час сталінських репресій", - сказав Путін.Читайте такожФСБ Росії відпрацьовує питання можливої депортації кримських татар - Джемілєв
За його словами, в цьому ж указі прописані заходи "щодо соціально-економічного облаштування деяких територій", які в останні роки і навіть десятиліття фактично були кинуті і "юридично ніяк не оформлені".
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