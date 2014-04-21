Путін підписав указ про реабілітацію кримських татар

Про це він повідомив 21 квітня, відкриваючи засідання Держради, передає ИТАР-ТАСС.

"Користуючись нагодою, хотів би поінформувати колег про те, що мною підписаний Указ про реабілітацію кримськотатарського населення Криму, вірменського населення, німців, греків - всіх, хто постраждав під час сталінських репресій", - сказав Путін.Читайте такожФСБ Росії відпрацьовує питання можливої депортації кримських татар - Джемілєв

За його словами, в цьому ж указі прописані заходи "щодо соціально-економічного облаштування деяких територій", які в останні роки і навіть десятиліття фактично були кинуті і "юридично ніяк не оформлені".