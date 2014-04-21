«Народний губернатор» Луганщини збирається створити армію, взяти під контроль суди та міліцію

«Народний губернатор» Луганщини Валерій Болотов дав свою першу прес-конференцію, на якій озвучив кроки, які здійснюватиме нова народна влада. Про це повідомляє кореспондент 0642.

«Народ Луганщини довірив мені цей високий пост - тимчасово виконуючий обов'язки народного губернатора. Я постараюся виправдати довіру народу», - сказав Болотов.

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Він повідомив, що насамперед буде збирати команду професіоналів, яка налагодить роботу галузі. Також він повідомив про створення армії Луганської області, куди увійдуть вже існуючі загони, а також жителі Луганської області.

Також буде створено народну раду Луганщини: «Це будуть представники від усіх міст області. Все буде демократично, з народом і для народу».

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Болотов повідомив, що у планах - перепідпорядкування всіх силових структур області, зокрема, судів та МВС. За його словами, це буде здійснюватися лише законним шляхом. Болотов повідомив, що зараз представники народного віче обговорюють можливі шляхи федералізації Луганської області. Також він повідомив, що луганська народна влада буде діяти спільно з іншими південно-східними областями.