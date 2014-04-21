У Луганську обрали "народного губернатора" та вирішили провести два референдуми - російський журналіст

У Луганську проросійські активісти під час наради в будівлі СБУ обрали "народного губернатора".

Про це у своєму Twitter повідомив спеціальний кореспондент російської "Комсомольской Правды" Олександр Коц.

Коц зазначив, що на посаду "народного губернатора" Луганської області було висунуто чотири кандидатури.

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"Народним губернатором Луганської області обрано командира армії південного сходу Валерія Болотова (того самого, з відео про партизан)", - повідомив журналіст.

Після того, як активісти обрали собі лідера, питання зайшло про референдум.

За словами Коца, під час зборів було вирішено провести у Луганську два референдуми.

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"11 травня автономія або як раніше, 24 травня автономія в складі України або Росії", - підкреслює російський журналіст.

Трохи пізніше проросійські активісти вирішили перенести другий референдум з 24 на 18 травня, а також вирішили присвоїти озброєним сепаратистам Луганська статус "луганської самооборони", додає він.