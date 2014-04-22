Відносини Росії і НАТО "розвалилися як картковий будиночок" – Міноборони РФ

Про це заступник міністра оборони Росії Анантолій Антонов повідомив у інтерв'ю "Российской газете".

"Рада Росія-НАТО створювалася для "всепогодної" розмови, яку можна було б вести навіть при загостренні відносин між нашими країнами. Те, з чим ми зіткнулися під час кризи в Україні, показало - цей майданчик не діє. Зараз у Брюсселі обговорюють тільки одне питання: що "робити" з Росією і як її "покарати". Українські події підтвердили, що ми потрібні натовцям тільки тоді, коли проводимо зручну для них політику. Збудувати з Альянсом рівноправне партнерство і взаємовигідне співробітництво, на жаль, не вийшло. Після всього позитивного, що було напрацьовано останніми роками, відносини з НАТО від першого потрясіння розвалилися, як картковий будиночок ", - сказав Антонов.

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За його словами, в Брюсселі і раніше проводили політику стримування Росії, але намагалися робити це під маскою "доброго дядька".

"А тепер складається враження, що там просто знайшли привід для реалізації далекоглядних планів. Подивіться, що пише західна преса. Всі зациклені на одному: Москва загрожує країнам Балтії і Східної Європи. НАТО повинно негайно на них реагувати", - сказав він.

Як зазначив Антонов, в результаті Альянс продовжує поступальне нарощування своєї військової присутності біля російських рубежів.

За словами Антонова, Альянс - це суттєва військово-політична сила в Євроатлантиці, на яку Росія зважала та намагалася вибудовувати конструктивні, взаємовигідні відносини. Окрім цього він зазначив, що насправді Росія зацікавлена у співробітництві з НАТО, а Альянс, в свою чергу, зацікавлений у взаємодії з нею.

Нагадаємо, раніше Анатолій Антонов заявив, що НАТО намагається "вбити клин між Росією та її союзниками".