Джемілєв прокоментував заборону на в'їзд до РФ: Останній раз був в Росії у 1986 році

З одного боку, забороняють в'їзд в Крим, як на "територію Росії", а з іншого - постійно надходять сигнали, що Путін знову хоче зустрітися з Мустафою Джемілєвим.

Про це Gordonua.com заявив лідер кримськотатарського народу, народний депутат від фракції "Батьківщина" Мустафа Джемілєв, коментуючи сьогоднішній інцидент на кордоні між материковою Україною і Кримом.

Вранці 22 квітня при перетині кордону представники кримської "самооборони" вручили Джемілєву акт, згідно з яким політику заборонений в'їзд в Росію аж до 2019 року.

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"Якийсь чоловік у цивільному дійсно зачитав мені постанову під номером таким-то, в якому йдеться, що, згідно з правилами в'їзду і виїзду з Російської Федерації мені забороняється відвідувати територію Росії до 2019 року", - сказав Джемілєв.

"Я здивувався, звичайно, адже нечасто їжджу до Росії. Якщо не брати до уваги недавню поїздку в Москву, то останнього разу я був в Росії в 1986 році, коли повертався із в'язниці Магадана (за антирадянську діяльність Мустафа Джемілєв провів у в'язницях і засланні в загальній складності близько 15 років. - Ред.)", - додав політик.

Джемілєв підкреслив, що останнім часом йому постійно йдуть сигнали, що Путін хоче з ним зустрітися. Хто саме веде переговори, нардеп не захотів уточнювати. "Ну, тут багато посередників", - сказав лідер кримських татар.

"Чому заборонили в'їзд в рідний Крим, буду з'ясовувати, звичайно. Тим більше, що з одного боку мені постійно йдуть сигнали: мовляв, Путін знову хоче зустрітися. Як же так, Володимир Володимирович, мене вже в вашу країну не пускають?" - дивується Він.

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Нагадаємо, в першій половині березня, до кримського "референдуму" про статус півострова, лідер кримських татар їздив до Москви, де поговорив телефоном з президентом Росії Путіним. Тоді Джемілєв заявив, що "Росія заграє з кримськотатарським народом, намагаючись заручитися його підтримкою анексії".