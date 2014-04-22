Джемілєву заборонили в'їжджати до Криму до 2019 року
Одному з лідерів кримськотатарського народу, народному депутату України Мустафі Джемілєву заборонили в'їжджати до Криму до 2019 року.
Як повідомляється на сайті Меджлісу, рано вранці 22 квітня Джемілєв разом із заступником глави Меджлісу Асланом Омер Киримли виїхали з Криму до Києва.
При перетині адміністративно-територіального кордону Криму з Україною Мустафі Джемілєву вручили «Акт повідомлення про недозвіл в'їзду до Російської Федерації».
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«Ми, нижчепідписані, склали цей акт про те, що, на підставі постанови про недозвіл в'їзду іноземному громадянину №140 (ЗКС) 13-1087 від 19 квітня 2014 року, Мустафі Джемілєву 13.11.1943 року народження, громадянину України, закрито в'їзд на територію РФ на підставі п.1. ст. 27 Федерального закону «Про порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду до Російської Федерації» (в'їзд в РФ забороняється іноземцю, якщо це необхідно з метою забезпечення обороноздатності чи безпеки держави, або громадського порядку, або захисту здоров'я населення - Ред.) строком на 5 (п'ять) років до 19 квітня 2019 року», - говориться у цьому акті.
За словами Джемілєва, якщо впродовж останнім часом на територію Криму було заборонено в'їзд представникам багатьох авторитетних міжнародних організацій і дипломатам, то вручене йому «рішення» – це ніщо інше, "як показник того, з якою «цивілізованою» державою ми маємо справу".
Джемілєв також заявив, що, незважаючи ні на які «постанови», приїде до Криму.