Джемілєву заборонили в'їжджати до Криму до 2019 року

Як повідомляється на сайті Меджлісу, рано вранці 22 квітня Джемілєв разом із заступником глави Меджлісу Асланом Омер Киримли виїхали з Криму до Києва.

При перетині адміністративно-територіального кордону Криму з Україною Мустафі Джемілєву вручили «Акт повідомлення про недозвіл в'їзду до Російської Федерації».

Читайте такожНова "влада" Криму вводить цензуру на Джемілєва та Меджліс - ЗМІ

«Ми, нижчепідписані, склали цей акт про те, що, на підставі постанови про недозвіл в'їзду іноземному громадянину №140 (ЗКС) 13-1087 від 19 квітня 2014 року, Мустафі Джемілєву 13.11.1943 року народження, громадянину України, закрито в'їзд на територію РФ на підставі п.1. ст. 27 Федерального закону «Про порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду до Російської Федерації» (в'їзд в РФ забороняється іноземцю, якщо це необхідно з метою забезпечення обороноздатності чи безпеки держави, або громадського порядку, або захисту здоров'я населення - Ред.) строком на 5 (п'ять) років до 19 квітня 2019 року», - говориться у цьому акті.

За словами Джемілєва, якщо впродовж останнім часом на територію Криму було заборонено в'їзд представникам багатьох авторитетних міжнародних організацій і дипломатам, то вручене йому «рішення» – це ніщо інше, "як показник того, з якою «цивілізованою» державою ми маємо справу".

Джемілєв також заявив, що, незважаючи ні на які «постанови», приїде до Криму.