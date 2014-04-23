МВС Росії не вистачає грошей на створення поліції в Криму, сказав російській газеті «Ведомости» заступник голови комітету Держдуми з безпеки Олександр Хінштейн.

Йдеться про брак мільярдів рублів - точна сума не може бути названа, як і обсяг дефіциту: дані містяться в закритій частині державної програми «Забезпечення громадського порядку й протидія злочинності», затвердженої урядом в січні й скорегованої в середині квітня, зазначає видання.

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У Криму й Севастополі має бути 15 500 співробітників поліції і 3600 службовців внутрішніх військ, слідувало з повідомлення заступника міністра внутрішніх справ Аркадія Гостєва на засіданні комітету Держдуми з безпеки, що відбулося 22 квітня. Фінансування на 3000 співробітників знайдено за рішенням Володимира Путіна, сказав Хінштейн, решту треба шукати. Будуть послідовні скорочення главків у федеральних округах, сказав депутат, скорочення вже починаються.

За словами джерела «Ведомостей» у центральному апараті МВС, реальна чисельність кримської міліції зараз не перевищує 12 000 осіб, але її планується збільшити на кілька тисяч і підняти зарплату приблизно вдвічі, що потребуватиме до 10 млрд руб. на рік додатково. У кримській міліції не існувало багатьох підрозділів, що є в російській поліції: відділу дізнання, управління оперативно-розшукової інформації та ін., пояснив Гостєв.

Держпрограма передбачає суттєве скорочення фінансування всієї російської поліції в 2014-2020 рр. (на 68,2 млрд руб. у перші три роки і на 568,4 млрд у 2017-2020 рр.), сказав депутатам Гостєв. Це призведе до нових звільнень співробітників і «краху організаційної структури» (працюючим й досі не проіндексували зарплату), впевнені в міністерстві. Але владнати розбіжності з Мінфіном МВС не змогло - за день до засідання комітету міністерству стало відомо, що програму затверджено зі скороченнями, додав Гостєв. Дефіцит бюджету МВС лише по відкритій частині держпрограми (7,4 трлн руб.) зараз становить 23%, по закритій ситуація ще тривожніша, підтвердив Хінштейн. У такому разі буде допрацьовано і без того критичний висновок комітету з безпеки, пообіцяла його голова Ірина Ярова.

Держпрограма забезпечення громадського порядку — це фактично всі бюджетні асигнування на МВС, її скорочення означає зменшення фінансування всіх ключових напрямків роботи поліції, говорить співрозмовник «Ведомостей» у центральному апараті міністерства.

У Мінфіні у відповідь на офіційний запит «Ведомостей» нагадали, що 13 березня 2014 р. глава уряду Дмитро Медведєв схвалив єдиний підхід до оптимізації витрат федерального бюджету на реалізацію всіх держпрограм, починаючи з 2017 р., а також визначені відповідно до даного підходу граничні обсяги витрат на держпрограми на період 2017-2020 рр. Робота з оцінки додаткової штатної чисельності служб Криму та Севастополя проводиться й за необхідності до бюджету буде внесено зміни, йдеться у відповіді міністерства.

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Довідка УНІАН. Росія в березні анексувала український Крим.

27 березня Генасамблея ООН більшістю голосів прийняла резолюцію про територіальну цілісність України, в якій референдум у Криму визнано незаконним. Практично всі країни світу не визнали територіального розділу України, засудивши дії Кремля.

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