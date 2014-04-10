У Криму з'явилися перші "поліцаї"

"Приймаючи присягу, співробітники поліції клялися бути мужніми і чесними, завжди стояти на сторожі правопорядку і захищати громадян від злочинних посягань", - повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на прес-службу окупаційного МВС РФ у Республіці Крим.

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