Харківська міськрада вимагає від ВР закону про місцеві референдуми

Як передає кореспонденту УНІАН, про це йдеться у прийнятому сьогодні, 23 квітня, на сесії зверненні міської ради до Верховної Ради України.

«Ми звертаємося до Верховної Ради України VII скликання з вимогою у першочерговому порядку прийняти закон про місцеві референдуми, який би чітко врегулював процедуру і визначив питання, які можуть виноситися на місцевий референдум, дозволив би реалізувати передбачене статтями 5 та 69 Конституції України право народу на волевиявлення», - йдеться у зверненні.

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Міськрада наголосила, що «найважливіші питання суспільного життя територіальних громад мають бути винесені на місцевий референдум».

Депутати міськради також підтримали право харків'ян на вираження своїх поглядів на мирних акціях, однак засудили будь-яку агресію та намагання захоплювати адмінбудівлі, які забезпечують життєдіяльність територіальних громад.

Харківська міська рада також підтримала схвалену 1 квітня 2014 року урядом Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, яка «передбачає розширення повноважень органів місцевого самоврядування та розвиток територіальних громад, закріплення децентралізації влади шляхом внесення відповідних змін до Конституції України».

«Фундаментальною основою реформування місцевого самоврядування має стати фінансова децентралізація, яка вирішить проблеми слабкої економічної бази та обмежених фінансових ресурсів для реалізації запитів місцевого населення і вирішення накопичених десятиліттями проблем», - зауважили депутати.

Харківська міськрада зазначила, що підтримує позицію жителів міста, яка була висловлена ​​під час проведеного в 2002 році в місті Харкові консультативного опитування, про використання на території міста російської мови поряд із державною в усіх сферах суспільного життя.

Депутати також вимагають вжити заходи для відновлення мовлення російських телевізійних каналів. «Прийняття даного рішення, в тому числі, зніме напругу на південному сході України», - висловили переконання депутати.

«Ми вимагаємо від народних депутатів України скасувати нормативні акти, зокрема Закон України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги» та Закон України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» як такі, що обмежують конституційне право територіальної громади на отримання ефективного і доступного медичного обслуговування в комунальних закладах охорони здоров'я», - також йдеться у зверненні.

«Ми за цілісну і недоторканну, суверенну, незалежну і демократичну Україну! Харківська міська рада звертається для того, щоб народні депутати України були єдині в своїх прагненнях попри політичні погляди, об'єднали зусилля задля стабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні, миру, злагоди, добробуту всіх громадян і враховували думку мільйонів жителів півдня та сходу України», - підсумувала Харківська міська рада.