Сепаратисти в Слов'янську зізналися, що це вони обстріляли літак Міноборони з АКМ

Сепаратисти в Слов'янську заявили, що це вони обстріляли український військовий літак, передає РИА Новости.

«Це ми його підбили. З АКМ», - заявив на брифінгу «представник народного ополчення міста» Євген Горбик, що відповідає за питання безпеки.

На його думку, літак пеленгував їхній зв'язок.

У свою чергу так званий «народний мер» Слов'янська В’ячеслав Пономарьов, який раніше говорив, що «ополченці» не стріляли по літаку, сказав РИА Новости, що на той момент до нього ще не надійшла така інформація. «Вчора я ще не володів всією повнотою інформації», - пояснив він.

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Як повідомляв УНІАН, 22 квітня над Слов'янськом невідомі обстріляли зі стрілецької зброї літак Повітряних сил ЗСУ Ан-30, який здійснював наглядовий політ.

Після атаки екіпажу літаку вдалося здійснити посадку в Києві.

За даними оборонного відомства, в результаті обстрілу в літак влучили кілька куль.

Генпрокуратура почала перевірку обстрілу невідомими літака Повітряних сил ЗСУ Ан-30 у Слов'янську.