У Харкові ОДА паралельно пікетують сепаратисти та проукраїнські активісти

Як передає кореспондент УНІАН, люди зібралися навпроти Будинку рад на площі Свободи.

Обидва пікети розділені щільним кордоном міліції.

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Пікет прихильників федералізації України організували Комуністична партія України та громадська організація “Боротьба”. У цьому мітингу беруть участь близько 70 осіб. Люди тримають символіку КПУ та транспаранти з написами: «Проведем референдум, вернем власть народу», «С Таможенным союзом возродим промышленность Харькова», «Россия — да! ЕС и США — пошли вон!», «Да — референдум, нет — фашизму!», «Янукович — на работу!», «Долой хунту. Свободу политзаключенным», «Никаких выборов без референдума», а також скандують «Референдум».

Учасники цієї акції вимагають від депутатів Харківської облради «провести консультативне опитування або референдум» з питання федералізації та надання російській мові статусу другої державної.

Крім того, учасники пікету виступають проти вступу України до НАТО, а також введення на територію держави іноземних військ.

Вони також наполягають на відновленні, на їхню думку, розірваних нинішньою владою економічних зв'язків з Росією, оскільки більшість харківських підприємств зорієнтовано на ринки Митного союзу.

Поруч з акцією прихильників федералізації на площі Свободи проходить мітинг прихильників єдності України. У ньому беруть участь близько 200 осіб. Люди тримають національні прапори.

За словами заступника керівника харківської міської організації ВО “Батьківщина” Миколи Пахніна, організатором цієї акції є партія “Батьківщина”.

Він наголосив, що учасники мітингу прийшли під Будинок рад, щоб депутатам облради «означити основну позицію харків'ян — єдина, неподільна і соборна Україна».

Пахнін зауважив, що за відомостями соцопитувань, близько 80-% харків'ян підтримують унітарність та єдність України.

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Крім цього, безпосередньо перед входом в будівлю ОДА кілька десятків прихильників єдності держави розгорнули 150-метровий прапор України.

Вхід в ОДА охороняють працівники міліції. Кордон міліціонерів також вишуканий вздовж тротуару навколо входу в приміщення.

Неподалік будівлі ОДА чергують два пожежних автомобіля та кілька автобусів з працівниками міліції. Сьогодні о 10.00 розпочалася сесія харківської обласної ради.