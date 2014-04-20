У Харкові близько 200 осіб мітингують за федералізацію

У Харкові у мітингу на підтримку федералізації України беруть участь близько 200 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, люди зібралися перед пам`ятником Леніну на площі Свободи.

Учасники мітингу тримають прапори СРСР, Російській Федерації, георгіївські прапори і прапори кількох громадських об`єднань.

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Крім того, мітингувальники розгорнули плакати з написами: «Свободу героям!», «Фашизму ні!», «Ні жидо-бандерівському фашизму!», «Ми борці за свободу, а не сепаратисти!», «Правий сектор – вбивці!».

Учасники заходу також скандують: «Свободу Долгову, влада народу!» (19 квітня у Харкові затримали і на два місяці узяли під варту одного з організаторів проросійських мітингів Костянтина Долгова – УНІАН).

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Учасники заходу підкреслили, що сьогодні їх акція присвячена святу Воскресіння Христова і меншою мірою носить політичний характер.

Проте мітингувальники одностайно прийняли звернення до митрополита Харківського і Богодухівського УПЦ (МП) Онуфрію з проханням у всіх храмах його єпархії провести молебень за напоумлення нинішнього уряду України і народних депутатів.

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«Ми просимо провести у пасхальні дні молебні у всіх увірених вам приходах і просити Всевишнього повернути розум нинішнім правителям України і депутатам: Турчинову Олександру, Яценюку Арсенію, Тимошенко Юлії, Порошенку Петру, Тягнибоку Олегу, Гриценку Анатолію, Кличку Віталію, Ляшку Олегу, Фаріон Ірині, чиї вислови і заклики найбільш агресивні і божевільні. Сподіваємося, вас не збентежить, що більшість з них сповідають інші релігії», - зазначається у зверненні.

Організатори мітингу повідомили, що сьогодні його учасники не проводитимуть ходу і не пікетуватимуть адміністративні будівлі в Харкові.

Водночас вони відзначили, що на завтра, 21 квітня, заплановано проведення «Великого мітингу», під час якого проводитимуться і хода, і пікетування будівель.