Українські військові на БТР прорвались через блокпост сепаратистів біля Слов'янська
12:39, 24 квітня 2014Політика
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Українські військові на бронетранспортерах сьогодні прорвались через блокпост сепаратистів на півночі від Слов'янська у Донецькій області.
Українська армія наступає / Piotr Andrusieczko / Facebook
Про це повідомляє РАР з посиланням на інформацію інших міжнародних агентств.
Фотограф AFP бачив 5 українських бронетранспортерів.
Прес-секретар сепаратистів повідомила AFP, що люди, котрі утримують контроль над міською радою у Слов'янську, готуються до штурму.
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"Озброєні чоловіки, які охороняють міськраду, залишаються на місці", - сказала вона, зауваживши, що іншим цивільним особам наказано залишити це місце.
Reuters повідомляє, що українські солдати отримали контроль над блокпостом сепаратистів на північ від Слов'янська.
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