Українські військові на БТР прорвались через блокпост сепаратистів біля Слов'янська

Про це повідомляє РАР з посиланням на інформацію інших міжнародних агентств.

Фотограф AFP бачив 5 українських бронетранспортерів.

Прес-секретар сепаратистів повідомила AFP, що люди, котрі утримують контроль над міською радою у Слов'янську, готуються до штурму.

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"Озброєні чоловіки, які охороняють міськраду, залишаються на місці", - сказала вона, зауваживши, що іншим цивільним особам наказано залишити це місце.

Reuters повідомляє, що українські солдати отримали контроль над блокпостом сепаратистів на північ від Слов'янська.