Українські солдати зупинили проникнення російських окупантів у Херсонську область

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

«Сьогодні, 15 березня 2014 року, силами підрозділів Збройних Сил України було зупинено спробу проникнення військовослужбовців збройних сил Російської Федерації на територію Херсонської областіз боку “Арабатської стрілки”. Відсіч було здійснено негайно», - говориться в повідомленні і зазначається, що російські військовослужбовці повернулися на попереднє місцезнаходження.

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За інформацією Міноборони, з метою негайного реагування на провокацію, з української сторони були підняті сили армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, а також сили аеромобільного батальйону.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні орієнтовно о 13:30 біля селища Стрілкове (Арабатська стрілка, Генічеській район, Херсонська область) з вертольотів висадився десант із 40 піхотинців російських військ.