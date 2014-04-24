МВС: У Слов'янську під час спецоперації вбито п'ятьох екстремістів
12:58, 24 квітня 2014Політика
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У Слов'янську під час антитерористичної операції загинули п'ять сепаратистів.
Антитерористична операція у Слов'янську / REUTERS
У ході проведенняантитерористичної операції, підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Міністерства оборони України деблоковані і знищені три блокпости незаконних збройних формувань в північно-східній частині міста Слов'янська Донецької області.
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Про це повідомляється на сайті МВС.
«Під час бойового зіткнення до 5 терористів було знищено. З боку учасників АТО один боєць отримав поранення», - зазначається у повідомленні.
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