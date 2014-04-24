МВС: У Слов'янську під час спецоперації вбито п'ятьох екстремістів

12:58, 24 квітня 2014
Політика
0 0

У Слов'янську під час антитерористичної операції загинули п'ять сепаратистів. 

Антитерористична операція у Словянську / REUTERS

У ході проведенняантитерористичної операції, підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Міністерства оборони України деблоковані і знищені три блокпости незаконних збройних формувань в північно-східній частині міста Слов'янська Донецької області.

Читайте такожУкраїнські військові на БТР прорвались через блокпост сепаратистів біля Слов'янську

Про це повідомляється на сайті МВС.

«Під час бойового зіткнення до 5 терористів було знищено. З боку учасників АТО один боєць отримав поранення», - зазначається у повідомленні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter