МВС: У Слов'янську під час спецоперації вбито п'ятьох екстремістів

У ході проведенняантитерористичної операції, підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Міністерства оборони України деблоковані і знищені три блокпости незаконних збройних формувань в північно-східній частині міста Слов'янська Донецької області.

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Про це повідомляється на сайті МВС.

«Під час бойового зіткнення до 5 терористів було знищено. З боку учасників АТО один боєць отримав поранення», - зазначається у повідомленні.