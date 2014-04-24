Одеські депутати відмовилися розглядати питання про вимоги Антимайдану

Одеська обласна рада відмовилася розглядати питання про вимоги антимайдану.

Як передає кореспондент УНІАН, вимоги Антимайдану зачитав депутат облради В’ячеслав Маркін (Партія регіонів).

Серед вимог, переданих йому пікетниками, які перебувають біля будівлі обладміністрації, – надання російській мові статусу державної, проведення референдуму, автономія регіонів, двопалатний парламент із представниками регіонів, скасування антитерористичної операції на сході України та інші.

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Ці вимоги прихильники федералізації вимагають адресувати Верховній Раді.

Голова облради Микола Тиндюк заявив, що це питання слід було не вносити в порядок денний з голосу, а заздалегідь обговорити з депутатами.

Тиндюк також сказав, що частина вимог антимайдану, наприклад, про статус російської мови, не може бути вирішена Верховною Радою, а лише – на всеукраїнському референдумі.

За внесення питання до порядку денного проголосувало тільки 13 депутатів.

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Маркін заявив, що «доопрацює проект, збере, якщо вийде, нову депутатську групу, і винесе питання на наступну сесію».

Як повідомляв УНІАН, прихильники федералізації пікетують будівлю Одеської обласної державної адміністрації, де відбувається засідання сесії облради, яка сьогодні вже відмовився розглядати питання про вираження недовір'я губернатору регіону Володимиру Немировському.