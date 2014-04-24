В Одесі сепаратисти пікетують сесію облради, будівлю оточила міліція

Як передає кореспондент УНІАН, кілька десятків чоловік прийшли на проспект Шевченка (до будівлі адміністрації) з плакатами: «Ми тут влада. Ви з ким?», «Хунта – злодії, брехуни, вбивці», «Хунту геть з України», «Так - технічному уряду» тощо.

Перед присутніми виступив керівник громадської організації «Опір», активіст Куликова поля Ростислав Барда, який заявив, що «ми ведемо роботу не лише на вулицях, є ряд депутатів, які нас підтримують, які приходять до нас на Куликове поле».

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Він заявив, що ці депутати облради зажадають, щоб сесія звернулася до Верховної Ради з низкою вимог: проведення місцевого референдуму до виборів 25 травня, надання російській мові статусу державної, відставка губернатора Володимира Немировського тощо.

Пікетників від будівлі відокремлює «ланцюг» співробітників міліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Одеська обласна рада відмовилася розглядати питання про вираження недовір'я губернатору регіону Володимиру Немировському. За внесення цього питання до порядку денного проголосували лише 7 депутатів.