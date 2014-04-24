СБУ оприлюднила розмови терористів про вбивство депутата Горлівської міськради

У вбивстві депутата Горлівської міськради безпосередньо брали участь сепаратисти Ігор Безлер і самопроголошений мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов.

Безлер наказує "Алефу" "отпресовать" Рибака. Після чого сепаратисти вже розмовляють про те, як позбутися тіла вбитого.

Співробітники Служби безпеки України встановили причетність до вбивства депутата Горлівської міської ради Володимира Рибака групи сепаратистів, яка діє в Донецькій області, і офіцерів російського спецназу Ігоря Стрєлкова та Ігоря Безлера.