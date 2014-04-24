Донецька облрада відправила голову у відставку

Депутати Донецької обласної ради сьогодні на 30-й сесії облради шляхом таємного голосування достроково звільнили з посади голову облради Андрія Шишацького.

Як передає кореспондент УНІАН, розглянувши заяву Шишацького про відставку, депутати проголосували за його усунення з посади.

Читайте такожГолова Донецької облради: Мовне питання вже більше 20 років - суцільна спекуляція

З 180 депутатів облради на сесії були присутні 100 депутатів, з них за відставку проголосували 92 особи, 6 - проти і 2 - утрималися.

За результатами голосування сесія винесла ріш6ення - «вважати повноваження голови облради Андрія Шишацького достроково припиненими».

Виконувати обов'язки голови облради буде його заступник Ігор Коваль.