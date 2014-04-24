Справу про загибель В'ячеслава Чорновола повернули на дорозслідування

Апеляційний суд Київської області задовольнив клопотання потерпілих у справі про загибель лідера НРУ В'ячеслава Чорновола та направив справу на додаткове розслідування до прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийняла колегія суддів.

Судді скасували рішення Бориспільського міськрайонного суду про закриття справи про загибель Чорновіла і повернули справу у прокуратуру.

Пред цим суд відмовив як у відводі головуючого судді Юрія Семенцова, так у відводі колегії суддів. З відповідними клопотаннями виступав адвокат потерпілого Дмитра Понамарчука Віктор Ніказаков.

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Довідка УНІАН. Чорновіл загинув в автокатастрофі на трасі Бориспіль - Золотоноша 25 березня 1999 року.

21 січня цього року Бориспольській міжрайонний суд закрив справу про загибель Чорновола. За словами його сина Тараса Чорновола, суд задовольнив клопотання обвинуваченого у цій справі водія Володимира Куделі, який був за кермом КамАЗа та головним фігурантом у справі, визнавши аварію нещасним випадком.

Апеляційний суд Київської області розглядав питання відновлення досудового слідства у справі.